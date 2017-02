Tracy Kendall Wallpaper

Sundukları koleksiyonlar, müşterilere duvar kağıtları hakkında iç alan, ticari alan veya residans alanlarında çok yönlü bir portföy sunmaktadır.

Her koleksiyon,her duruma göre değiştirilebilir. Bu duvar kağıtları, her zaman desen, resim, doku ve derinlik için genel iç tasarım planının, hikayesinin bir parçası olmak için tasarlanmıştır ve her alanı kişiselleştirmek üzere derinleştirilmiştir. Bizim küçük tasarım ve üretim stüdyomuzda, renkleri, boyutları ve tasarımları yepyeni bir tasarıma adapte edebilmekteyiz.

Stüdyomuzda, çok yönlü, yetenekli ve her türlü alan için bir duvar kağıdı üretebilecek bir takım vardır. İster modern bir ev, ister 5 yıldızlı bir otel, ister 1. Sınıf listelenmiş her türlü ortam için her yerde kullanılabilecek koleksiyonlar üretilir.

Duvar kağıtlarımız ağırlıklı olarak baştan sona el işçiliği ile yapılır. Mürekkebin derinliğini ellerinizle hissedebilir ve renklerin nasıl karıştığını tecrübeli bir gözle görebilirsiniz. Eşsiz 3 boyutlu duvar kağıtları ancak el işçiliği ile her bir müşteri için tek olarak üretilerek ortaya çıkabilir. Ne zaman ki modern teknolojiyi, zanaatkar tavrı ile birleştirebiliyoruz işte o zaman yetenekli operatörler ile her bir makina kendi yeteneklerine göre seçilerek el ile yapılamayacak bir tasarım çevirmenliği uygulanıyor. Böylelikle en iyi ve mükemmel tasarım ortaya çıkarılabiliyor. Bir İngiliz tasarımcı olarak İngiltere’nin her yerinden malzemeler ile ürünler üretmek konusunda oldukça tutkuluyum ve küçük bir tasarım ve üretim stüdyosu olarak bunun bizim için anlamı çevre dostu olmaktır.

Her türlü siparişi aldığımızda bizler için herhangi bir boşa harcama olmamaktadır.Her müşteri kendi siparişini,kendine özel imal edilmiş olarak almaktadır.