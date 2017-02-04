Swedese “İSKANDİNAV MODERNİZMİ”

“İSKANDİNAV MODERNİZMİ”

Swedese, hem kamusal, hem de evsel alanda güçlü iz bırakmış köklü bir İsveç mobilya markası.

Altmış yıldan beri idealleri bugünle aynı. Amaçları daima ileriye bakan, zamansız tasarımlar yaratan bir ekiple, İskandinav modern gelenekleri üzerine inşa edilmiş, gelecek için mobilya tasarımları yapmak.

Swedese 1945’te Yngve ve Jerker Ekström kardeşler ve Sven Bertil Sjögvist tarafından kurulmuş.

Swedese’nin şu anki sahibi ise Elisabeth Johansson. İsveç’te iki adet fabrika bulunuyor. Birçok modernist mimar sadece evi tasarlamak değil, içini, mobilyaları, hatta neredeyse sahibinin giyebileceği kıyafetleri bile açıkça tahmin edebilir. Böyle evrenselleşmiş tasarımcılardan Alvar Aalto, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen ve Paul Kjaerholm ile birlikte yol alan Yngve Ekström “İskandinav Modern” konseptinin dünyaca popüler olmasını sağlayan bu jenerasyonun çekirdeğini oluşturuyor.

Swedese’nin yıllarca CEO’luğunu yapmış Yngve, estetik, konforlu ve daimi geçerli bir stil yaratmış. Tahta, keten, yün, çelik gibi doğal ve yüksek kalite materyal kullanarak üretilen mobilyalar, yetenekli zanaatkarların işçiliğini, ürünlerin görkemi ve uzun ömürlü standardını kanıtlıyor. Her zaman yeni teknikler keşfedip, geliştirmeye devam ediyorlar. Ekström’ün vefatından sonra ana fabrika ve merkez ofis Vaggeryd’te konumlanmış. Birçok uluslar arası isim ve genç yetenekleri buluşturan geniş bir aileleri var. Yeni ya da klasik Swedese her zaman eşsiz, yüksek kalite ve yenilikçi tasarımlarıyla karşımızda. Günümüzde Swedese koleksiyonu içinde yer almakta olan 1946 Yngve Ekström tasarımı olan “Lamino” adlı sandalyenin üretimi halen devam etmektedir.

Swedese, her yıl yeni ürün çalışmalarını yerel ve dünya çapında tasarımcılarla işbirliği yaparak koleksiyonunu genişletmekte ve her yıl layık görüldüğü çeşitli tasarım ödülleriyle mobilya tasarımı dünyasına kalıcı katkılarda bulunmaktadır.

İskandinav havasını en iyi veren firmalardan biri olan Swedese ürünleri, her türlü kamusal veya özel alan çözümlemelerinde kullanılabilir. Ürünlerini ülkemizde Nord-İST mağazasında bulabilirsiniz.