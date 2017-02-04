HEYECAN VE REKABETİN KEYFİNİ “SOCIAL SPORTS PUB&KITCHEN” DA ÇIKARTIN!

Spor müsabakalarını izlemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Kendinizi evinizde hissedeceğiniz dekorasyonu, özel mutfağından çıkan lezzetleri, renkli kokteylleri, hareketli müzikleriyle

“SOCIAL SPORTS PUB&KITCHEN” Karaköy’ de sizleri bekliyor!

Purl Group bünyesinde yer alan “Social Sports Pub & Kitchen” müşterilerine farklı bir eğlence anlayışı sunuyor.

08:00 itibariyle kapılarını açan “Social Sports Pub & Kitchen” da kahvaltınızı edebilir, her öğlen farklı olarak çıkan set mönüsünden tadabilir; tamamı özel reçetelerle hazırlanan burger ve makarna çeşitlerinin yanı sıra nachos, şnitzel, sosis, fish&chips, tavuk kanatları ve iddialı salata seçeneklerinden oluşan mönüsü ve farklı kokteylleri ile gecenize devam edebilirsiniz.

Mekanın dekorasyonu tüm spor müsabakalarını rahatlıkla izleyebileceğiniz samimiyette, kendinizi evinizde hissedebileceğiniz sıcaklıkta hazırlandı. 08:00-22:30 saatleri arasında mutfak hizmeti veren “Social Sports Pub & Kitchen”, Karaköy’ ün kalbinde kalabalığından uzakta günün her saatinde keyifli vakit geçirmek için sizleri bekliyor.