Olduğunuz Kişiyi Tanıyın ve Ona Sahip Çıkın!
Hep yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim sanırım;
farkındalık bence mutlu olmanın en temel kanunu. Her
konuda iyi olmanın bize dayatıldığı bir sistem içerisinde,
insanın kendisini bulması çok zor biliyorum ama bunu
denemeliyiz. Mutlu olmak için gerçekten olduğumuz
kişiyle barışmak dışında bir yolumuz yok. Bazılarımız iyi
iş adamları/kadınları olacak, bazılarımız azimli gezginler;
kimimiz iyi bahçe işinden anlayacak; kimi steril ofislerin
insanı olacak; kimimiz doğa düşkünü; kimimiz lüks
tüketim peşinde yaşarsa dünyanın dengesi sürecek.
Sıkılmayın; kimimiz anarşist, devrimci, romantik; kimimiz
kapitalizmin nimetlerine inanan kalacak. Utanmayın! İyi
anne olmakla, kariyer yapmak; seyahat etmekle, sabit
kalmak arasında kavga verecek ruhlarımız o da normal.
Bazen biri fazla kaçacak bazense diğeri güdük kalacak.
Bazen hasta, bazen şişman, bazen başarısız olacağız,
sakin olmak lazım. Korkunun eceli faydası yok, bir gün
hepimiz de öleceğiz üstelik, benden duymuş olmayın.
O yüzden ne olursa olsun kendiniz olun. Bırakın kim sizi
böyle sevebiliyorsa, o size yakın kalsın. Zira dünyanın
tüm takdirlerini alabilmiş olan yok bu güne kadar, rahat
olun. Kendiniz olun!