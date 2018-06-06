Olduğunuz Kişiyi Tanıyın ve Ona Sahip Çıkın!

Hep yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim sanırım;

farkındalık bence mutlu olmanın en temel kanunu. Her

konuda iyi olmanın bize dayatıldığı bir sistem içerisinde,

insanın kendisini bulması çok zor biliyorum ama bunu

denemeliyiz. Mutlu olmak için gerçekten olduğumuz

kişiyle barışmak dışında bir yolumuz yok. Bazılarımız iyi

iş adamları/kadınları olacak, bazılarımız azimli gezginler;

kimimiz iyi bahçe işinden anlayacak; kimi steril ofislerin

insanı olacak; kimimiz doğa düşkünü; kimimiz lüks

tüketim peşinde yaşarsa dünyanın dengesi sürecek.

Sıkılmayın; kimimiz anarşist, devrimci, romantik; kimimiz

kapitalizmin nimetlerine inanan kalacak. Utanmayın! İyi

anne olmakla, kariyer yapmak; seyahat etmekle, sabit

kalmak arasında kavga verecek ruhlarımız o da normal.

Bazen biri fazla kaçacak bazense diğeri güdük kalacak.

Bazen hasta, bazen şişman, bazen başarısız olacağız,

sakin olmak lazım. Korkunun eceli faydası yok, bir gün

hepimiz de öleceğiz üstelik, benden duymuş olmayın.

O yüzden ne olursa olsun kendiniz olun. Bırakın kim sizi

böyle sevebiliyorsa, o size yakın kalsın. Zira dünyanın

tüm takdirlerini alabilmiş olan yok bu güne kadar, rahat

olun. Kendiniz olun!