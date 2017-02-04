Modern İlham Perileri | Şişecam Düzcam Showroom

Tasarım ve uygulaması Demirden Design tarafından gerçekleştirilmiş Şişecam Düzcam Showroom’u, güçlü yalın duruşu ve yüksek kalite taraşım değerleriyle öncü rolünü sahipleniyor. Camın doğasına doğru etkileyici bir yolculuğa, keşfe davet ediyor. Çağdaş Mimariye yeni bir cephe sistemi öneren Showroom hem etkileyici, hem de yenilikçi.

Ürünlerin deneyimlerle keşfedildiği bir yapının kurgulandığı 150 m2’lik showroom, özel aydınlatma sistemiyle yüzlerce plaka camın bir arada, uçarmışçasına sergilendiği ışıklı duvar ile çarpıcı bir etki yaratıyor. Ziyaretçilerin farklı ışık tiplerinde, farklı camların transparanlıklarını deneyimledikleri büyük bir tablo oluşturuyor.

Işıklı duvar önünde yer alan Emniyet ve Güvenlik Camları kabini, Şişecam’ın özel geliştirdiği darbelere dayanıklı camlarının deneyimlenebileceği bir birim. Ziyaretçiler içine girerek lamine camların dayanıklılığını ölçen bir teste dahil olabiliyor. Hemen yanında ise ses yalıtımı sağlayan Gürültü Kontrol Camları kabini eğlenceli bir deneyim yaratıyor.

Isı ve güneş kontrolünün farklı camlardaki etkisini göstermeyi amaçlayan Isıcam K Tüneli showroomun merkezinde karşımıza çıkıyor. Yüksek ısı veren infrared ampullerle çevrelenen bu tünelin içinden geçilerek, ısı ve güneş kontrolü sağlayan yalıtımlı camların standart camlara göre sağladığı konfor kıyaslanabiliyor.

130 çeşit farklı nitelik ve kompozisyonda camın büyük ebatlarda sergilendiği kayar pano birimi markanın geniş ürün yelpazesini bir arada tanıtma imkanı sunuyor.

Düşük ısılarda enerji tasarrufu sağlayan camların bulunduğu birim ise, dokunarak ve hissederek camın ısı yalıtım gücünün keşfedilmesi amacıyla tasarlanmış. Üzerinde ziyaretçilerin ellerini dokundurarak ısı geçirgenlik seviyelerinin farklılığını ölçebilecekleri dört çeşit cam bulunuyor.

Şişecam Düzcam Showroom’unda mimari camların yanı sıra otomotiv, beyaz ev eşya ve güneş enerjisi camları da incelenebiliyor.