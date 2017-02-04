FRANCINE KEY’İN VİKTORYA TARZDAKİ AYDINLIK EVİ

Francine Key, yaşanmışlığı olan kişilik sahibi mekanlar yaratmak konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olan bir iç mimar. Bu yeteneğini kendisi için renuve ettirdiği konforlu evinde de rahatlıkla gözlemlemek mümkün.

Aile yadigarı objelerin ve ikinci el pazarlardan aldığı eşyaların yarattığı derinlik duygusunu ve yaşanmışlık hissisini cesur renk kullanımlarıyla yarattığı kotrastlarla dengelemeyi Francine kişilikli, yaşayan bir ev yaratmak konusunda tam bir uzman demek hiç de yanlış olmaz.

İkinci bir yaşam şansı bulmuş objeler bu evin ruhuyla yeni karakterler kazanmışlar adeta. Viktorya tarzı eşyaları, vintage objelerle dengeleyen ve patine beyazla ahşap rengini bolca kullanmayı seven ev sahibimiz, yaşam alanlarında masalsı bir atmosfer yaratmak da çok başarılı olmuş.

Beyaz eve hakim renk desek kısa ama açıklayıcı bir özet olur. Patine şekliyle yer döşemesinden, mobilyaya, duvardan, ev tekstiline, mutfak raflarından merdivenlere her yerde karşımıza çıkan beyaz renk, aksesuarlarla ve ahşap kullanımla dengelenmiş evde.

Koridorlarından, merdiven boşluğuna, mutfağından yatak odalarına kadar modern dünyanın her türlü soğuk, mesafeli, keskin duruşundan özellikle uzak durulmuş bu evde zaman ve mekan kavramını yitirmeniz içten bile değil. Fonksiyonelliğin estetikle harmanlandığı modern yaşama bir başkaldırı duruşu hakim bu huzurlu müstakil evin her köşesinde.

Büyük küçük tüm ev halkının keyifli sohbetler ettiği pazar kahvaltıları, işten gelecek olan ebebeynlerin beklendiği merdiven başmakları, sıcak ve içten bir yaşamın gizli kalmış tümn tüyolarını bulabilirsiniz bu sıcak evin her köşesinde.

Zamansız, içinizi ısıtan. Eskiyle yeniniyi şahane bir biçimde buluşturan bu rahatlatıcı aile evi buranın kendi içinde yaşayan ve hergün gelişen bir yapı olduğu hissiyle içinizi ısıtıyor, kalbinizi yumuşatıyor. Siz ne dersimiz?