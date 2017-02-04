Bast Stil | Biraz gerçek, biraz hayal… Renkli rüyalar…

Biraz gerçek, biraz hayal… Renkli rüyalar…

Her ne kadar kişisel olsa da evlerimizde gözlerden uzak mekanlar olarak zaman geçirdiğimiz yatak odaları aslında en çok zaman geçirdiğimiz odalar değil midir? Çoğu kişi evlerini dekore ederken önceliği salona verir, mobilya ve renk seçiminde günlük vakit geçireceği yemek ve oturma bölümleri için zaman ayırır. Oysa ki temelde en çok zaman geçirdiğimiz ve güne uyandığımızda zinde olmamızı sağlayacak olan yattığımız ve uyandığımız yatak odalarıdır. Bu mekanların renk seçiminde genellikle sakinleştirici etkisi olan mavinin tonları ve açık yeşiller kullanılır. Zamanımızda renklerin uyumayı zorlaştırıcı etkisine dair tabular artık yıkılmakta ve odalarda daha sıcak tonlar, kırmızı, turuncular da sıkça kullanılıyor. Yatak örtülerinde kışın ve yazın farklı etkiler yaratmak da yine renklerin eseri. Karyola başında kumaş kullanımı rahatlık için tercih sebebi. Özellikle kapitone kaplanmış yatak başları pek revaçta. Düz renkli yatak tekstillerini, renkli desenli bir yatak örtüsü ve çok sayıda farklı renklerde kırlentlerle süsleyerek ortamı neşelendirmek mümkün. Bu sene yatak odalarında maskülen ve feminen etkiler dengede tutuluyor. Organik tasarımlar hızla artıyor. Beyaz keten nevresimler üzerine kontrast renkler, patlıcan, kiremit renkli örtüler yerleştiriliyor. Perdelerde ışığı kesen çift astarlı, ipek kadifeler veya keten kumaşlar ağırlıkla kullanılıyor. Klasikten vazgeçmeyenler için varaklı mobilyalar, gösterişli yatak başları, komodinler, süslü abajurlar her daim revaçta. Klasik mobilya seçiminde mobilyanın vurucu etkisini yumuşatmak için, ekru ve pudra tonları gibi sakin renkler tercih sebebi oluyor. Özellikle pudra tonları bu yılın aranan renkleri arasında. Renk skalasında sabun köpüğü ve pembenin de açık tonları dikkat çekiyor. Küçük odalarda kullanılan patine edimiş aynalar, dekoratif etkisinin yanı sıra odanın daha büyük görünmesini sağlayarak direkt aydınlatma da yaratırlar. Özellikle ışığın çok fazla girmediği karanlık odalarda rahatlatıcı etki sağlarlar. Eğer geniş bir odanız varsa bir okuma köşesi de yaratabilir, uyku öncesi sessiz ve huzurlu bir kitap okuma sağlayabilirsiniz. Yatak odalarının tasarımı diğer odalardan daha farklıdır demiştim, çünkü burayı sadece kendi rahatınız için dekore edersiniz. Dolayısıyla güzel bir uykunun vereceği rahatlık için önce ipuçlarından yola çıkın, ilham alın, bırakın odanız sizin zevkinizi yansıtsın. Ama güne güzel uyanmak için mutlaka sizi kavrayacak, rahat etmenizi sağlayacak bir şilte ve yastık seçimi yapın.

Yatak odaları için püf noktaları:

Yatak odanızın duvar renginde yeşil, mavi ve bej tonları rahatlatıcı bir etki yaratır.

Odanın genelinde loş ve ayarlanabilir bir ışık ve mutlaka abajur kullanımı olmalı.

Abartılı mobilya ve aksesuardan kaçını Sadelik ön planda olmalı.

Uyku kalitenizi artırmak için, keten veya pamuklu nevresim takımları ve yaz-kış konforu olan şilteler tercih edin.

Karyola ayakucunda kullanacağınız bir puf hem işlevsel hem de görsel olarak kullanım sağ

Yatak odanızın ısı derecesinin çok yüksek olmamasına dikkat edin. Fazla sıcaklık uyku kalitesini düşürü

Odanız yeteri kadar büyükse bir giysi odası yaratmak depolama açısından iyi bir kullanım yaratı

Bitki ve çiçekleri odanızın dışında tutun, size gereken oksijeni alı

Uyku kalitesi için, çift taraflı kumaştan yapılmış, ışığı içeriye geçirmeyecek perdeler kullanı

Yatak odanızda depolama için elbise dolaplarınız dışında kullanabileceğiniz sandıklar, çeşitli boylarda kutular depolama için size kolaylık sağ

Mekan genişse şık bir dormöz veya rahat bir koltuk ile okuma köşesi oluşturabilirsiniz.

Pastel renklerde tek renk veya az desenli halıları tercih edebilirsiniz.

Ahşap parkeler odanın atmosferine sıcaklık katar.

Seçil Mutlu