Bast Müzik | George Michael

2016 yılının doymak bilmeyen yıldız avı çok büyük bir müzik insanını daha elimizden aldı.

Ne yazık ki bütün dünyada 80 lerin yeni yetme gençleri , 90 ların delikanlı ve genç kızlarının dillerinden düşmeyen melodilerinin, sözlerinin sahibi kanatlarını takarak aramızdan ayrıldı.

80 lerin bütün dünyaca ünlü en büyük İngiliz yıldızlarından George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael dediğimizde hemen herkesin aklına birkaç “en” şarkı birkaç sembol , birkaç müzik klibi gelir.Hangimiz hatırlamıyoruz ki WHAM grubunu, Kirli sakalı, Careless Whisper giriş solosunu , Faith şarkısındaki dansı , Elton John ile yaptığı düetleri ve daha neler neler…

Her ölüm erken her ölüm üzer derler ama 53 yaşında yaşanan ölüm hele ki bunca insanın anısında yer alan bir yıldızın ölümü herkesi çok üzdü.

Gerorge Michael’ in erken biten hikayesi 25 Haziran 1963’ te başlamış.Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan Michael, 1981 senesinde Londra’ da Wham gurubunu kurarak müzik hayatına başladı.Dance Pop ve Post Disco tarzı olarak adlandırılan müziği yapam gurubun diğer üyesi de Andrew Ridgeley.1983 -84-86 yıllarında 3 albümle listelerde ciddi bir yer tutan gurup bu yıldan sonra yollarını ayırdı.Wham Rap, Bad Boys , Club Tropicana, gibi hit parçaların yanında 1984’te “Wake Me up Before You Go Go” ile büyük bir patlama yaptı.Tüm dünyada ünlü olmalarını da sağlayan bu şarkının yanısıra grubun en önemli hitleri arasında Last Christmas ve Freedom gibi herkesin dilinde olan şarkılar bulunmaktadır.

George Michael’ in sonsuzluk şarkılarından biri olan “Careless Whisper” ise George Michael’in Wham kariyeri devam ederken solo olarak çıkarttığı single dır. Şarkı Michael ve Ridgeley tarafından yazılmış olsa da solo bir çalışmadır ve 25 ülkede 6 milyondan fazla satmıştır.

Bir de yastık altı bilgisi : tüm dünyanın ezberine yerleşen o saksafon soloyu çalan müzisyen Steve Gregory dir.

Solo kariyerine 1987’ de Aretha Franklin ile “I Know You were Waiting” adlı bir düetle başlayan Michael, bu şarkıyla ikinci single ını da çıkartmıştır.İlk kez kendi yazmadığı bir şarkı ile single çıkartan Michael, bu düetle Aretha ile bir de Grammy kazanmıştır.

1987 de ilk solo albümünü çıkartan Michael, Faith şarkısı ve onun klibi ile efsaneleşmiştir.Bu albümün ilk single ı ise I want Your Sex şarkısıdır.Bu şarkının içeriği ve sözleri sebebi ile bir çok radyo istasyonu tarafından red edilmiş ve Michael bu şarkıda anlatmak istediğinin , sex in çok güzel bir olay olduğunu ama ancak monogamik hale gelir ise bunun çok güzel ve istenen bir şey olduğunu anlattığını dile getirmiştir.Bazı radyo istasyonları şarkının sansürlenmiş versiyonunu “sex “ yerine “love” kullanarak yayınlamıştır.Faith albümü gelmiş geçmiş en iyi başarılardan biri olarak tanımlanmakta ve 25 milyonun üzerindeki satışı ile efsaneler haline gelmiştir.

1990 yılında ikinci albümü olan Listen Without Prejudice i çıkarttı.Sonrasında sırasıyla 1993 yılında Five Live , 1996 yılında Older , 1999 yılında Songs from the Last Century , 2004 senesinde Patience ve son olarak 2014 yılında Symphonica yı çıkartmıştır. Bunların dışında 1998 yılında Best of George Michael albümü olan “Ladies and Gentlemen “ yayınlanmıştır.

2005 senesinde bu büyük yıldızın hayat hikayesi ile ilgili bir film yayınlanmıştır.”George Michael’in farklı hikayesi “ adı altında yayınlanan bu filmde aslında özel hayatını çok da afişe etmek istemeyen Michael, bu filmde ilk kez bu detaylara girmiştir. 18 yaşında Wham ile ünlü olan Michael’ ın solo kariyeri ve 20 yıl aradan sonra grup arkadaşı Ridgeley ile kamera karşısına geçtiği filmde Brezilyalı sevgilisi Anselmo ile olan ilişkisi, ve onu AIDS ‘ e kurban vermesini ve acısını anlattığı bir iç dökme olarak özetlenebilir. Filmde Mariah Carey , Sting , Elton John , Simon Cowell gibi ünlüler de rol almışlardır.

Özel hayatı da müzik hayatı gibi oldukça ilgi çekici olan George Michael, 19 yaşında grup arkadaşı Ridgeley ile sadece arkadaş olduklarını ve kendisinin bisexüel olduğunu açıkladı.

Rio’da 1991 ‘de karşılaştığı elbise tasarımcısı Anselmo Fleppa ile bir ilişkisi oldu.Michael bir röpörtajında :”Anselmonun AIDS olduğunu , benim de bundan etkilenebileceğimi aileme bile söyleyemedim çünkü Gay olduğum ile ilgili kesin bir fikrim yoktu.” 1993 ‘te hayatını kaybeden Anselmo için 1996daki albümü “older” da ,“Jesus to a child” şarkısını bestelemiştir.

Hayatı boyunca gerek cinsel tercihleri, beraberlikleri , uyuşturucu yüzünden bulaştığı suçlar ve politik fikrini çekinmeden söylemesi ve bunun için etkinliklere katılması sebepleri ile sürekli magazinin gündeminden düşmemiştir.Bunların yanısıra Elton John ‘ a AIDS vakfı ile ilgili verdiği destekler, çocuklar için düzenlediği etkinlikler ve aldığı sorumluluklarla nasıl güzel yürekli biri olduğunu defalarca tüm dünyaya ispat etmiştir.

Tüm dünyada efsane halinde sevilen sanatçılardan biri olma mutluluğuna sahip olan ve 30 yılı aşkın müzik hayatında “En iyi İngiliz Erkek Sanatçı” , 4 MTV Müzik Ödülü, 4 Ivor Novello Ödülü , 3 Amerikan Müzik Ödülü ve 8 adaylıkla 2 Grammy ödülü kazanan George Michael 53 yaşında 25 Aralık 2016’da evinde uykusunda kalp yetmezliği sebebi ile öldüğü tespit edilmiştir.

Yıldızların biraz fazla kaydığı 2016’ nın bitmesine sadece bu yüzden bile seviniyoruz.

RIP George Michael…