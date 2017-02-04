Artella | “ABD’ye Dahi Kapı İhraç Ediyoruz”

ASLANDAĞ GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL ASLANDAĞ:

“ABD’YE DAHİ KAPI İHRAÇ EDİYORUZ”

Yaklaşık 40 senedir yapı malzeme sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Aslandağ Group, 2016 yılını başarıyla kapatmaya hazırlanıyor. Kastamonu’da 1977 yılında 70 metrekarelik küçük bir atölyede temelleri atılan Aslandağ Group, bugün İstanbul Maltepe’deki 20 bin metrekarelik fabrikasında sektörün en büyük ahşap kapı üreticilerinden biri olarak tanınıyor. En bilinen markaları Artella ile hem markalı konut projelerinde hem de kentsel dönüşüm projelerinde sunduğu kapı, mutfak ve banyo çözümleriyle fark yaratan Aslandağ Group, yeni üretim üssünü Sakarya’da kuracak. Firma, 40 bin metrekarelik alanda kuracağı yeni fabrika için 60 milyon TL’lik yatırım yapacak. Aslandağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ, yeni fabrika yatırımını Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirecekleri belirterek, üretimin 2018 yılında başlayacağını söyledi. Şu anda Group’ta çalışan sayısının 250 olduğunu ifade eden Aslandağ, yeni yatırımla çalışan sayısını 500’ün üzerine çıkaracaklarını vurguladı. Aslandağ, 2015 yılını 25 milyon TL ciro ile kapattıklarını kaydederek, “2016 yılı ciro hedefimiz 60 milyon TL. 2017’de 90 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı planlıyoruz” dedi. 2016 yılının ilk 10 ayında üretimin yaklaşık yüzde 8’ini ihraç ettiklerini aktaran Aslandağ, yılsonunda bu oranın yüzde 10’lara yaklaşacağını söyledi. Bu yıl ilk defa ABD’ye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aslandağ, yeni hedef pazarlarının ABD’de olacağını bildirdi. Bast Home dergisi olarak Türkiye’nin önemli sanayicileri arasında yer alan Aslandağ Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ ile bir araya geldik.

– Firmanız hakkında bilgi verir misiniz?

Aslandağ Group olarak ailemizin kökeni marangozluktan geliyor. Bundan 60 yıl öncesinde memleketimiz Kastamonu’da, ahşap ev ustalığı yapan babamız Sadettin Aslandağ, en iyi ağacı seçip, en iyi işçiliği yaparak bir evi temelinden çatısına kadar ahşaptan ve tamamı el işçiliğiyle mükemmel bir şekilde yapıyordu. Bugün ise biz, bugünün şartlarına uygun olarak, daha kurumsal, en yeni teknoloji ve endüstriyel üretim sistemleriyle baba mesleğimizi devam ettiriyoruz. En önemlisi de işimizi, baba mirası olan iş ahlakı ve sevgisiyle devam ettiriyoruz. 1977 yılında işe başladık ve 1988 yılında ilk atölyemizi İstanbul Göztepe Sanayi Sitesi’nde kurduk. 70 metrekarelik bir alanda toplam 6 kişiyle çalışmaya başladık. Daha sonra yanımızdaki 3 dükkanı da alarak 210 metrekarelik bir alana sahip olduk. 1994’de 400 metrekarelik bir alana geçtik. 2005 yılında Ümraniye’de 4000 metrekarelik bir alan üzerine kendi fabrikamızı kurduk ve ağırlıklı olarak iç pazar çalıştık. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde ise 20 bin metrekarelik mevcut fabrikamızda çalışmaya başladık. Şirketimizi Tuncay ağabeyimin ve benim girişimlerim, Salih ağabeyim ve kardeşim Aydın Aslandağ’ın desteğiyle bugünlere kadar getirdik. Grubumuzun en bilinen markası Artella Ahşap Kapı Sistemleri, Mutfak ve Banyo Çözümleri’dir. Artella markamızla, ahşap kapı ve koridor mobilyası üretimi yapmaktayız. Gerek Bağdat Caddesi’nde gerek İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında yükselen markalı büyük konut projelerinde, Artella olarak Bağdat Cadde’si projelerinde pazarın yüzde 60’ına sahibiz. Bugün 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik fabrika ile hizmet veren Aslandağ Group bünyesinde, başta kendi üretimimiz Artella Ahşap Kapı Sistemleri, kasa-pervaz sistemleri üretim ve satışını yaptığımız Compodoor, dış ticarette Avrupa menşeili nitelikli kapı aksesuarları ithal edip, satışını gerçekleştirdiğimiz Leono, İtalya’nın mutfak devi Pedini Mutfak ve yine İtalya’nın ünlü çelik kapı markası Okey Porte bulunmaktadır. Şu anda 9 markanın distribütörlüğünü üstleniyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için hedefimiz bu sayıyı 20’ye çıkarmak. Yıllardır yapı sektörünün içerisindeyiz ve işimizde çok iyiyiz. Bu kadar yıldır sektörün içerisinde yer almamız sayesinde doğru konut projesi hangi lokasyonda gerçekleştirilir, nasıl bir mimari tercih edilir, hangi malzeme seçilir, hangi durumlar karşısında konut satışları yükselişe ya da düşüşe geçer gibi inşaat sektörüne dair A’dan Z’ye tüm bilgilere haiziz. Sektördeki bilgi birikimimizi kendi konut projelerimize yansıtmak istedik ve 2009 yılında STCA Gayrimenkul’ü kurduk. İlk konut projemiz; 2015 yılında Kartal-Atalar’da geliştirdiğimiz Yuvam Kartal’dı, Şu anda da Kartallife-Atalar projemizin inşaatına ve satışlarına başladık. Kartallife-Atalar kuşbakışı Adalar manzarasına sahip, aile konseptinin hakim olduğu bir proje. STCA Gayrimenkul’ün yönetim kurulu başkanlığını ise kardeşim Aydın Aslandağ üstlenmektedir. STCA markası aile şirket yönetimini oluşturan 4 kardeşin sırasıyla (Salih, Tuncay, Cemal, Aydın) isimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

– Ürün gamınızdan bahseder misiniz?

İç oda kapıları üretiyoruz. Yıllık kapı üretimimiz ise 20 bin adet. Artella markası altında 12 kapı serimiz bulunmaktadır. Bunun yanında mekana özel çözümlü kapılarımız var. Büyük ölçekli projelerin tasarımına uygun kapılar üretebiliyoruz. Çocuklara ve kişiye özel kapılarımız da mevcut. Çelik kapı, iç oda kapıları, vestiyer ve süpürgeliği bir bütün olarak sunuyoruz. Buna “koridor mobilyası” ismini verdik. Üst gelir grup müşterilere, rezidanslara ve villalara bu ürünü sunuyoruz. Artella Ahşap Kapı Sistemleri’ne 2 yıl, 5 yıl da gizli ayıplara karşı garanti veriyoruz.

– Artella markasını kuruluş hikayesini anlatır mısınız?

2005 yılına kadar her segmente yönelik ahşap kapı üretiyorduk. Söz konusu yıllarda kapı sektöründe markalı firmaların sayısı oldukça azdı. Marka eksikliğini görerek, Artella markasını 2005 yılında oluşturmaya karar verdik. Yeni markamız ile birlikte sadece üst segmente yönelik proje ve müşterilere ürünler sunmaya başladık. Biz piramidin üstünü hedefliyoruz. Şu anda üst segmente hitap eden pazarın en iyi üç kapı firmasından birisiyiz. Çünkü yüksek kalitede ürünler üretiyoruz. Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm projelerinin yüzde 60’ında Artella kapılar tercih ediliyor. Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm projelerinin dışında Artella, Ekşinar Konakları, Resim İstanbul, Çiftçi Towers, Emaar Square, Pruva 34 gibi birçok markalı konut projesinde de tercih edilen bir marka.

– Yeni yatırımlarınız var mı?

2018 yılında Sakarya Kaynarca bölgesindeki Mobilya İhtisas OSB’de yeni bir fabrika yatırıma imza atacağız. 40 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz fabrika üç etaptan oluşacak. İlk etabını 2018 yılında bitireceğiz. Tamamını ise 2020 yılına kadar bitirmiş olacağız. İlk etabın yatırım değerini 15 milyon TL olarak öngörüyoruz. Toplam yatırım değeri 60 milyon TL olacak. Yeni üretim üssümüz Sakarya olacak. Kendi özkaynaklarımızla fabrika yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda çalışan sayımız 250. Tüm tesislerin devreye girmesi ile çalışan sayımızı 500’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İlk mağazamızı Bağdat Caddesi’nde açmıştık. İstanbul Avrupa Yakası’nda Etiler, Florya veya Bakırköy bölgelerinden birinde yeni bir showroom açacağız. Ayrıca yurtdışında da 2017 yılında showroomlar açmayı hedefliyoruz.

– Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Son yıllarda Ar-Ge ve Ür-Ge’ye yoğun mesailer harcıyoruz. Her yıl kapıda ve mutfakta birer model üretebilecek şekilde çalışmalara ağırlık verdik. Bu bölümlerde çalışan arkadaşlarımız sektördeki gelişmeleri yakından izliyorlar. Fuarlara gidiyorlar ve fabrika ziyareti yapıyorlar. Trendi, modayı ve renkleri aksesuarları yakından takip ediyorlar. Özellikle aksesuarlarla pazarda farklılaşıyoruz.

– Artella’yı rakiplerinden ayıran en büyük özellikleri neler?

Kapıda en büyük farkındalığımız hizmet kalitemiz. Müşteri odaklı üretim yapıyoruz. Bizim ekiplerimiz çok iyi. Group bünyesinde “Proje Grubu”muz var. Başında bir mimar arkadaşımızın bulunduğu grupta, konusunda uzman 14 kişi çalışmaktadır. Grubun büyük çoğunluğu da mimardır. Proje Grubumuz; sözleşme imzalandıktan sonra inşaat projesine giderek, mimari olarak hizmet vermeye başlıyorlar. Projedeki ahşap kapılar grubumuz tarafından büyük bir titizlikle seçiliyor ve ürünlerin montajı yapılıyor. Artella, kullandığı aksesuar ve materyallerle pazarda farklılaşıyor. Yurtdışına sattığımız kapılarımızın büyük bir bölümünü yangına dayanıklı kapılarımız oluşturmaktadır. 60 dakikaya kadar varan sürelerle yangına dayanıklı ahşap mobilya kapı üretiyoruz. Yangına dayanıklılık konusundaki tüm testleri İngiltere’de yaptırdık. Türkiye’de ilk kez çitf kanatlı hem de camlı kapı sertifikasını alan tek firmayız. Bu ürünleri markalı otellere, rezidans, villa, hastane ve AVM’lere veriyoruz.

– Markanızı satın almak isteyen yabancı yatırımcılar var mı?

Ciddi ortaklık teklifleri alıyoruz, özellikle yabancılardan. Cezayir’den, Türkmenistan’dan ve İtalya’dan ortaklık konusunda talepler alıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yüzde 50-50 ortaklık yapısına sahip, ancak yönetimi biz de olmak şartıyla bu tarz bir sermaye girişi sağlayabiliriz. Tüm bu konuları ise 2017 yılında netleştireceğiz.

– Eğitim kurumlarıyla bir iş birliğiniz var mı?

Evet, var. Sektörümüzde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi kalifiye eleman bulamamak. Biz de sektörün bu en büyük açığına cevap verebilmek için Yakacık Endüstri Meslek Lisesi’nde Artella atölyesi kurduk. Atölyede, çeşitli makinalarımız ve CNC tezgahlarımız var. Burada öğrenciler kapı üretimini öğreniyorlar. Ayrıca haftada 2-3 kez fabrikamıza gelerek çalışıyorlar. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz. Sanayi ile üniversitenin buluşması ve ortak hareket etmesi gerekiyor. Biz bunu yaparsak sektörümüz, sağlam bir zemine oturmuş olur ve sağlıklı bir şekilde büyür.